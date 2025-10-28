Sept joueurs du PSG en lice pour intégrer le onze FIFPRO
2025 restera à jamais une année parisienne.
Comme chaque année, les joueurs membres de la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (FIFPRO) vont voter pour établir le meilleur onze de l’année 2025. Ce lundi, le syndicat a dévoilé sa liste des 26 présélectionnés et sans surprise, les joueurs du Paris Saint-Germain , couronnés à cinq reprises cette année, sont en nombre dans de cette liste en totalisant sept joueurs. …
KM pour SOFOOT.com
0 commentaire
