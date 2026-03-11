 Aller au contenu principal
Sept clubs de Ligue 1 appellent à une réforme « nécessaire et urgente » du football professionnel
information fournie par So Foot 11/03/2026 à 10:39

« La France ne doit pas perdre ce match ! » Voilà comment se conclut la longue tribune ouverte publiée ce mercredi et co-signée par les présidents de sept clubs de Ligue 1 : Rennes, Lens, Marseille, Le Havre, Metz, Lyon et le Paris FC. A travers leur missive, ils appellent à une réforme « nécessaire et urgente » de la gouvernance du football professionnel français .

Selon eux, celle-ci passera par un changement du statut de la LFP. De « simple association », un modèle jugé « inadapté » , elle devrait être remplacée par une « société de clubs, sur le modèle de ce qui existe déjà dans plusieurs grands championnats européens ».

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
