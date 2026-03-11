C’est la crise à Tottenham, mais Igor Tudor ne veut pas parler d’avenir

Si Louane chante « Pour demain, l’avenir » , Igor Tudor s’en fout. Après la gifle reçue sur la pelouse de l’Atlético de Madrid lors du huitième de finale aller de Ligue des champions (5-2), le coach de Tottenham n’a pas voulu parler du futur. En quatre matchs avec les Spurs , le tacticien croate a essuyé quatre revers en encaissant 14 buts toutes compétitions confondues : de quoi s’interroger.

« Ce n’est pas le sujet pour moi, avance le technicien, la mine renfrognée . Il ne s’agit pas de mon travail, mais de comment aider l’équipe. Je pense toujours à ça. » Lorsqu’il est question de sa place en tant que coach, le principal intéressé claque un cinglant « No comment. » …

SW pour SOFOOT.com