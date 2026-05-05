Sept cas confirmés ou présumés de contamination par hantavirus sur le Hondius

(Actualisé avec OMS, détails, contexte)

Deux cas de contamination par un variant de la famille des hantavirus ont été confirmés et cinq autres sont soupçonnés parmi les quelque 150 personnes qui se trouvaient à bord d'un navire de croisière bloqué au large des côtes du Cap-Vert, dans l'Atlantique, a annoncé l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Parmi ces sept cas, trois passagers sont morts - un couple de Néerlandais et un Allemand -, une personne présente de graves symptômes respiratoires aigus et trois autres des symptômes légers, a précisé l'OMS dans un communiqué publié lundi soir.

Les 149 personnes toujours à bord du Hondius, dont les passagers sont essentiellement des Britanniques, des Américains et des Espagnols, ainsi que cinq Français, sont soumis à des procédures strictes en matière de santé, avec notamment des mesures de confinement, alors que les autorités du Cap-Vert ont demandé au navire, parti d'Argentine en mars, de rester au mouillage au large de ses côtes par précaution.

L'agence sanitaire des Nations unies a déclaré mardi que la transmission interhumaine était une piste privilégiée en raison des contacts étroits sur le navire.

L'OMS a rappelé que le risque de santé publique était faible. Les hantavirus, potentiellement mortels, se propagent généralement à partir de rongeurs infectés mais les contaminations entre humains sont rares.

L'OMS a déclaré avoir été informée qu'il n'y avait pas de rats à bord. Les personnes sont généralement infectées par le hantavirus par contact avec des rongeurs infectés ou avec leur urine, leurs excréments ou leur salive.

Le premier passager touché, un Néerlandais, est mort le 11 avril alors que le Hondius naviguait dans l'Atlantique Sud. Son corps est resté à bord jusqu'au 24 avril lorsqu'il "a été débarqué à Sainte-Hélène, sa femme l'accompagnant lors de son rapatriement", selon Oceanwide Expeditions.

Trois jours plus, l'organisateur de cette croisière au long cours via certains endroits les plus reculés de la planète, notamment dans des archipels de l'Antarctique, a appris que cette épouse était elle-même tombée malade et était morte ensuite.

Le 27 avril également, un autre passager, un Britannique, est tombé gravement malade et a été évacué vers l'Afrique du Sud, où il est pris en charge en unité de soins intensifs dans un état critique mais stable, selon Oceanwide Expeditions.

Les autorités sud-africaines ont confirmé que ce passager britannique souffrait d'une contamination par un hantavirus. Les Pays-Bas ont pour leur part annoncé que la Néerlandaise décédée avait aussi été testée positive.

Un autre passager, un Allemand, est mort le 2 mai mais la cause de son décès n'a pas été établie.

Trois personnes présentant des symptômes se trouvent toujours à bord du navire.

UNE INFECTION AVANT LE VOYAGE ?

L'OMS a indiqué que son hypothèse de travail était que, dans le cas du couple néerlandais, qui avait embarqué en Argentine après avoir voyagé dans ce pays, les deux personnes avaient été infectées avant de monter à bord du navire de croisière.

D'autres cas pourraient également avoir été infectés lors d'excursions d'observation d'oiseaux organisées dans le cadre de la croisière, sur des îles reculées, a-t-il précisé.

"Nous pensons qu'il pourrait y avoir une transmission interhumaine parmi les contacts très proches, les couples mariés, les personnes qui ont partagé des cabines", a déclaré Maria Van Kerkhove, directrice de la préparation et de la prévention des épidémies et des pandémies à l'OMS, aux journalistes à Genève.

"Certaines personnes à bord du navire formaient des couples, elles partageaient des cabines, ce qui représente un contact assez intime", a-t-elle ajouté.

Maria Van Kerkhove a déclaré que la priorité était désormais d'évacuer les deux passagers malades encore à bord, puis de permettre au navire de poursuivre sa route vers les îles Canaries. Le troisième cas suspect encore à bord n'a signalé qu'une légère fièvre.

"Nous voulons simplement que vous sachiez que nous travaillons avec les exploitants du navire. Nous travaillons avec les pays dont vous êtes originaires. Nous vous entendons, nous savons que vous avez peur", a-t-elle déclaré à l'attention des passagers du Hondius.

Le ministère espagnol de la Santé a déclaré n’avoir encore pris aucune décision quant à l'accueil du navire dans les îles Canaries, et que cela dépendrait des données recueillies à bord.

La directrice nationale de la santé du Cap-Vert, Angela Gomes, a déclaré à Rádio de Cabo Verde qu'elle travaillait sur des plans visant à évacuer les deux personnes malades, et éventuellement d'autres.

L'OMS estime qu'il y a entre 10.000 et 100.000 cas d'infection par le hantavirus chaque année. L'Argentine reste le pays qui enregistre le plus grand nombre de cas dans la région des Amériques, a indiqué l'OMS en décembre, avec un taux de létalité d'environ 32%, supérieur à la moyenne et à celui observé pour d'autres souches du virus.

(Chandni Shah à Bangalore et Charlotte Van Campenhout à Amsterdam, avec Monica Naime, version française Bertrand Boucey et Etienne Breban, édité par Sophie Louet)