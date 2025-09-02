Sept ans plus tard, Ruben Loftus-Cheek devrait faire son retour en sélection
Il a eu le temps de mûrir.
Grâce à la blessure d’Adam Wharton, blessé à l’adducteur avec Crystal Palace ce week-end lors de la victoire contre Aston Villa (3-0), Ruben Loftus-Cheek devrait faire son retour en sélection anglaise. Selon The Athletic , le milieu de l’AC Milan va être appelé par Thomas Tuchel pour pallier l’absence de son jeune compatriote . Cela fait quasiment sept ans, et un match amical contre les États-Unis en novembre 2018, que l’ancien de Chelsea n’a pas eu l’honneur d’être convoqué par les Three Lions .…
LT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
