Sepp Blatter se paie la tête de Gianni Infantino après ses excuses
Les excuses de Gianni Infantino ? Très peu pour Sepp Blatter. Après un été rocambolesque et un projet d’ouverture à des investisseurs privés de la Coupe du monde finalement abandonné, Infantino a tenu à présenter ses excuses jeudi face aux membres du conseil exécutif de l’instance mondiale . « Tout d’abord, je tiens à dire que nous nous excusons pour les erreurs commises dans la conduite et la communication » du projet, avait regretté l’Italo-Suisse dans une vidéo publiée sur le site de la FIFA.
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