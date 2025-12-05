Au fait, à quelle heure commence (vraiment) le tirage au sort du Mondial ?
Il y a tirage et tirage.
Si la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 est prévu pour 18 heures ce vendredi 5 décembre , et à suivre ici, nul doute qu’il faudra attendre un peu avant que ne soient enfin tirées ces satanées boules. Habituée des discours à rallonge sur le football unissant les peuples et autres originalités, la FIFA semble encore vouloir allonger le plaisir cette année .…
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
