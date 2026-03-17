Senny Mayulu : frérot gourmand

Alors que le PSG avance pour boucler les prolongations de contrat de bon nombre de ses cadres, Senny Mayulu donne du fil à retordre à son club formateur pour finaliser la sienne. Le Titi est très prometteur, mais n’apparaît pas encore indispensable. Laisser partir ce gamin de 19 ans comme pressenti, ne serait-ce pas suivre la voie de la raison ?

Jean-Jacques Rousseau avance dans son ouvrage Julie ou la Nouvelle Héloïse que l’homme est « avide et borné ». Si ce cher penseur des Lumières entend par-là que l’humain désire à tout-va sans pouvoir être comblé, cette affirmation émise au XVIII e siècle conviendrait parfaitement pour résumer l’avancement des négociations de la prolongation de contrat entre Senny Mayulu et le PSG. En effet, le natif du Blanc-Mesnil a refusé trois propositions de son club formateur pour poursuivre l’aventure parisienne jusqu’en 2030 en raison d’une offre salariale jugée insuffisante par son entourage. Lié aux champions d’Europe 2025 jusqu’en 2027, l’international français espoirs pourrait bien faire ses valises dès cet été, notamment pisté par le Borussia Dortmund. Comme aurait pu le prédire Jean-Jacques, Paris en a sa claque !

Un fort potentiel, mais encore ?

C’est l’histoire d’un môme de Paname qui débarque pour faire ses classes chez les jeunes du PSG en 2020, jusqu’à faire ses premiers pas chez les pros en Coupe de France sur la pelouse de l’US Revel en janvier 2024 (0-9). Peu à peu, le tout jeune Senny (qui avait alors 18 ans) en met plein les mirettes de Luis Enrique à l’entraînement et gratte des minutes en Ligue 1. Et hop, un premier contrat professionnel signé en mai 2024, un bail le liant au PSG pour trois ans. Depuis, l’ancien de l’US Saint-Denis a affirmé son statut de joueur de rotation. C’est notamment grâce à des gars comme lui que le tacticien espagnol a pu faire tourner l’an passé sans s’arracher trop de cheveux pour assurer le titre en Ligue 1, tout en apportant sa contribution dans la chasse à la première Ligue des champions de l’histoire du club. Cette saison, c’est la même rengaine : le gamin en est déjà à 30 matchs, palliant notamment les absences dues aux blessures qui minent l’effectif parisien.…

Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com