Erling Haaland et Manchester City ridiculisent Liverpool

Porté par un grand Erling Haaland, auteur d'un triplé, Manchester City n'a fait qu'une bouchée de Liverpool pour se hisser en demi-finale de la FA Cup (4-0). Baladés par les Citizens dans tous les secteurs du jeu, les hommes d'Arne Slot ont affiché un visage (très) inquiétant avant de retrouver Paris en Ligue des champions.

Manchester City 4-0 Liverpool

Buts : Haaland (39ᵉ, 45 e +2, 57ᵉ) et Semenyo (50ᵉ)

Vainqueur de la League Cup il y a moins de deux semaines, Manchester City a surclassé Liverpool pour la troisième fois de la saison, cette fois en quarts de finale de la FA Cup (4-0). Les hommes de Pep Guardiola, en tribunes pour la rencontre, ont été portés par Erling Haaland, auteur d’un triplé retentissant. Une humiliation que les Reds devront vite évacuer avant d’affronter Paris en quarts de finale aller de Ligue des champions, mercredi.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com