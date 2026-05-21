Semi-conducteurs : l'américain AMD annonce un investissement massif de 10 milliards d'euros à Taïwan

L'entreprise californienne est notamment en concurrence avec Nvidia dans le développement des puces high-tech pour les infrastructures d'intelligence artificielle.

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Moins d'une semaine après l'échange diplomatique tendu entre Donald Trump et le président taIwanais sur "l'indépendance" de l'île-Etat vis-à-vis de la Chine, le fabricant américain de puces Advanced Micro Devices (AMD) a annoncé jeudi 21 mai un investissement de plus de 10 milliards de dollars dans l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs. Le concurrent de Nvidia a précisé que ces investissements seraient réalisés "dans l'ensemble de l'écosystème taïwanais afin de développer des partenariats stratégiques et d'accroître les capacités de packaging avancé pour l'infrastructure d'IA".

La PDG d'AMD, Lisa Su, qui doit s'exprimer vendredi à Taipei, a déclaré dans un communiqué collaborer avec des entreprises taïwanaises et internationales sur des composants informatiques avancés, essentiels aux centres de données d'IA. L'entreprise "développe des technologies de pointe en matière de silicium, de packaging et de fabrication, permettant des performances accrues, une efficacité optimisée et un déploiement plus rapide des systèmes d'IA", a-t-elle ajouté.

Taïwan est un acteur majeur de la fabrication de semi-conducteurs utilisés pour l'entraînement et l'alimentation des systèmes d'IA, grâce à la présence des géants de la production de puces TSMC et Foxconn. L'économie de l'île a connu une forte croissance l'an dernier, portée par l'essor fulgurant des exportations de matériel d'IA. Parmi les accords annoncés jeudi figurait un partenariat avec ASE, qui fournit des services dans les semi-conducteurs (assemblage, tests), et sa filiale Siliconware Precision Industries (SPIL).

Pendant ce temps-là, Trump met les contrats d'armement dans la balance

Côté géopolitique, la Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas réussi à unifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Elle plaide pour une solution pacifique tout en se réservant la possibilité de recourir à la force.

Lors de sa visite à Pékin auprès de Xi Jinping, Donald Trump a mis en garde les dirigeants de l'île contre toute proclamation d'indépendance. "Je n'ai pas envie que quelqu'un déclare l'indépendance et, vous savez, nous sommes ensuite censés faire 15.000 kilomètres pour faire la guerre", avait-il expliqué.

Washington a approuvé fin 2025 la deuxième vente d'armes à Taïwan depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, pour une valeur de 11,1 milliards de dollars. Mais le président réserve sa réponse concernant la suite des livraisons souhaitées par Taipei. "Cela dépendra de la Chine. C'est un très bon atout de négociation pour nous", avait-il déclaré. Le président taïwanais Lai Ching-te s'en est ému, relevant que "Taïwan se trouvait au cœur des intérêts mondiaux". Selon lui, "la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan ne seront jamais sacrifiées ni marchandées".

Partout dans le monde, les gouvernements et les géants de la tech investissent des centaines de milliards de dollars dans la construction de nouveaux centres de données capables d'alimenter des outils d'IA tels que les chatbots, les générateurs d'images et les agents exécutant des tâches.