Royaume-Uni: l'activité recule en mai, une première en plus d'un an (PMI Flash)

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

L'activité du secteur privé a reculé en mai pour la première fois depuis avril 2025, freinée par la guerre au Moyen-Orient, mais aussi par la crise politique au sommet de l'exécutif, selon l'indice PMI Flash publié jeudi par S&P Global.

L'indice composite, calculé sur la base de sondages auprès d'entreprises, est tombé à 48,5 points en mai contre 52,6 en avril, son niveau le plus bas depuis 13 mois.

Un indice situé sous la barre des 50 points signale une baisse de l'activité. Au-dessus de ce seuil, il reflète une expansion.

Le recul est plus marqué dans le secteur des services, où les entreprises ont constaté "la plus forte baisse de l'activité commerciale depuis janvier 2021". Pour ce secteur, "hors période de pandémie, il s'agit du niveau le plus faible depuis près de dix ans (juillet 2016)", est-il souligné dans le communiqué.

"La responsabilité incombe avant tout à la guerre au Moyen-Orient, même si les entreprises relèvent également que la politique intérieure pèse de plus en plus lourd, accentuant l'incertitude et, ce faisant, freinant les dépenses, les embauches et l'investissement", résume Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global, dans un communiqué.

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, très impopulaire, est aujourd'hui très affaibli par la défaite de son parti aux élections locales du 7 mai, et ses rivaux travaillistes ont enclenché des manœuvres pour lui succéder.

"La situation pourrait bien se détériorer", ajoute M. Williamson, qui anticipe "une nette remontée de l’inflation dans les mois à venir".