Selon une source, l'Anthropic s'enfonce dans un conflit avec le Pentagone
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 21:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Jeans

Le laboratoire d'intelligence artificielle Anthropic n'a pas l'intention d'assouplir ses restrictions d'utilisation à des fins militaires, a déclaré mardi une personne au fait du dossier, à l'issue d'une réunion visant à discuter de son avenir avec le Pentagone.

La réunion entre le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, et le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, devait permettre de régler un différend qui dure depuis des mois entre les deux parties. La startup spécialisée dans l'IA a refusé de supprimer les garanties qui empêcheraient sa technologie d'être utilisée pour cibler des armes de manière autonome et pour effectuer la surveillance intérieure des États-Unis.

Les responsables du Pentagone ont fait valoir que le gouvernement ne devrait être tenu de se conformer qu'à la législation américaine.

Au cours de la réunion, M. Hegseth a lancé un ultimatum à Anthropic: si l'entreprise est considérée comme présentant un risque pour la chaîne d'approvisionnement, le gouvernement invoquera une loi qui obligera Anthropic à modifier ses règles, a déclaré la personne au courant de la situation. Le gouvernement a donné à Anthropic jusqu'à vendredi pour répondre.

Le Pentagone n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

