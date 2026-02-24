Selon une source, Anthropic campe sur ses positions dans le conflit avec le Pentagone

(Mise à jour avec le commentaire d'Anthropic) par David Jeans

Le laboratoire d'intelligence artificielle Anthropic n'a pas l'intention d'assouplir ses restrictions d'utilisation à des fins militaires, a déclaré mardi une personne au fait du dossier, ajoutant que les deux parties continuent de discuter à la suite d'une réunion visant à discuter de son avenir avec le Pentagone.

La réunion entre le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, et le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, devait permettre de régler un différend qui dure depuis des mois entre les deux parties. La startup spécialisée dans l'IA a refusé de supprimer les garanties qui empêcheraient sa technologie d'être utilisée pour cibler des armes de manière autonome et pour effectuer la surveillance intérieure des États-Unis.

Les responsables du Pentagone ont fait valoir que le gouvernement ne devrait être tenu de se conformer qu'à la législation américaine.

Au cours de la réunion, M. Hegseth a lancé un ultimatum à Anthropic: soit elle est considérée comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement, soit le gouvernement invoquera une loi qui l'obligera à modifier ses règles, a déclaré la personne au courant de la situation. Le gouvernement a donné à Anthropic jusqu'à vendredi pour répondre. Le Pentagone n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Un porte-parole d'Anthropic a déclaré que la réunion de mardi "poursuivait des conversations de bonne foi sur notre politique d'utilisation afin de s'assurer qu'Anthropic puisse continuer à soutenir la mission de sécurité nationale du gouvernement conformément à ce que nos modèles peuvent faire de manière fiable et responsable"