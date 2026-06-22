Selon une étude de la BCE, l'impact de l'essor de l'IA sur l'emploi et les salaires aux États-Unis reste pour l'instant modéré

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'essor de l'intelligence artificielle pourrait entraîner le remplacement de certains travailleurs, mais son impact global sur l'emploi ou les salaires aux États-Unis est resté modéré jusqu'à présent, selon une étude de la Banque centrale européenne publiée lundi.

Les entreprises ont massivement investi dans l’IA ces dernières années, ce qui a fait craindre que les humains ne soient remplacés à un rythme croissant, ce qui freinerait l’emploi global et creuserait les inégalités.

Cependant, les données semblent pour l’instant dissiper ces craintes, même si elles montrent que certains travailleurs, en particulier les jeunes employés dans les secteurs les plus exposés, semblent vulnérables.

L’économie américaine a commencé à s’adapter à l’essor de l’IA il y a plusieurs années et les emplois des secteurs les plus vulnérables ont été réaffectés à d’autres segments, remodelant progressivement le marché du travail, a fait valoir la BCE dans un article de son Bulletin économique.

“Toutes choses égales par ailleurs, entre 2019 et 2025, les emplois présentant un risque élevé de substitution ont progressé d’environ 15 points de pourcentage de moins que ceux présentant un faible risque de substitution”, a indiqué la BCE.

L’emploi dans les métiers présentant un risque élevé de substitution par l’IA, tels que les économistes ou les graphistes, a reculé en moyenne de plus de 4 % entre 2019 et 2025, selon l’étude.

À l’inverse, l’emploi dans les métiers présentant un faible risque de substitution par l’IA, comme les électriciens ou les professeurs de lycée, a augmenté de 13 % au cours de la même période.

La part des emplois à faible risque dans l’emploi total aux États-Unis est passée de 23 % à 25 %, tandis que celle des emplois à haut risque a baissé de 35 % à 33 % à la suite de cette évolution.

L’étude n’a par ailleurs constaté aucun effet majeur sur les revenus lié à cette transformation, mais a laissé entrevoir la possibilité d’un changement plus important à terme.

“Le risque de substitution par l’IA n’a pas eu d’impact significatif sur la croissance des salaires depuis 2019”, indique-t-elle. “À terme, à mesure que le marché du travail continuera de s’adapter et que les outils d’IA deviendront plus performants, les effets sur les revenus pourraient être plus marqués.”