Selon Scott Bessent, les taux d'intérêt élevés aux États-Unis pourraient être à l'origine de la récession dans le secteur de l'immobilier

Selon Scott Bessent, les taux d'intérêt élevés ont entraîné le secteur du logement dans la récession

La Réserve fédérale devrait réduire ses taux d'intérêt plus rapidement, selon Scott Bessent

Les consommateurs les plus modestes sont les plus durement touchés par les taux hypothécaires élevés, selon le secrétaire au Trésor

par Andrea Shalal

Certains pans de l'économie américaine, en particulier le secteur du logement, pourraient déjà être en récession en raison des taux d'intérêt élevés, a déclaré dimanche le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, réitérant son appel à la Réserve fédérale pour qu'elle accélère ses réductions de taux. "Je pense que nous sommes en bonne santé, mais je pense que certains secteurs de l'économie sont en récession", a déclaré Bessent lors de l'émission "State of the Union" sur CNN. "Et la Fed a causé beaucoup de problèmes de distribution avec ses politiques." Selon Bessent, bien que l'économie américaine dans son ensemble reste solide, les taux hypothécaires élevés continuent d'entraver le marché de l'immobilier. Selon lui, le secteur du logement est en fait plongé dans une récession qui frappe le plus durement les consommateurs les plus modestes, parce qu'ils ont des dettes et non des actifs. Les ventes de logements en attente aux États-Unis sont restées stables en septembre , selon la National Association of Realtors.

Le secrétaire au Trésor a qualifié l'environnement économique global de période de transition.

La semaine dernière, le président de la Fed, Jerome Powell, a signalé que la banque centrale pourrait ne pas réduire davantage les taux lors de sa réunion de décembre, ce qui a suscité de vives critiques de la part de Bessent et d'autres responsables de l'administration Trump.

Le gouverneur de la Réserve fédérale Stephen Miran, qui est en congé de son poste de président du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche, a déclaré dans une interview au New York Times publiée samedi que la Fed risquait de provoquer une récession si elle n'abaissait pas rapidement les taux d'intérêt. Miran, qui doit reprendre ses fonctions à la Maison Blanche en janvier, est l'un des deux gouverneurs de banque centrale qui se sont opposés à la décision prise la semaine dernière par la Fed d'abaisser les taux d'intérêt de 25 points de base, plaidant plutôt pour une réduction de 50 points de base, soit 0,5 point de pourcentage.

"Si vous maintenez une politique aussi stricte pendant une longue période, vous courez le risque que la politique monétaire elle-même induise une récession", a déclaré Miran dans l'entretien accordé au New York Times, qui a eu lieu vendredi. "Je ne vois pas de raison de courir ce risque si je ne suis pas préoccupé par l'inflation à la hausse." Bessent a fait écho à ce point de vue, affirmant que les réductions des dépenses publiques de l'administration Trump avaient contribué à abaisser le ratio déficit/produit intérieur brut à 5,9 % contre 6,4 %, ce qui devrait à son tour contribuer à faire baisser l'inflation. La Fed peut également apporter son aide en continuant à faire baisser les taux d'intérêt, a-t-il déclaré.

"Si nous réduisons les dépenses, je pense que l'inflation diminuera. Si l'inflation diminue, alors la Fed devrait réduire ses taux", a-t-il déclaré.