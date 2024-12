Selon Rúben Amorim, Manchester United était meilleur que Tottenham

Il ne serait pas en train de se Mourinhiser, le Rúben ?

Quatre jours après une victoire des Red Devils dans une fin de match folle à l’Etihad Stadium (1-2), Manchester United a été éliminé de la League Cup ce jeudi , au cours d’une rencontre tout aussi folle sur le terrain de Tottenham (4-3). Si United n’a jamais semblé en mesure de l’emporter, accusant même un retard de trois buts au cours de la partie, son entraineur Rúben Amorim semblait pourtant frustré d’un tel scénario : « On a déconnecté au début de la seconde période, c’était un moment compliqué. Si vous regardez tout le match, on était la meilleure équipe mais Tottenham a été plus clinique. On a perdu ce soir mais le combat mené par les gars était vraiment bon pour moi », a-t-il analysé au micro de Sky Sports après la rencontre.…

FG pour SOFOOT.com