Chelsea s'offre Paris et le toit du monde

Dépassés physiquement, tactiquement et techniquement par Chelsea, les Parisiens échouent en finale du Mondial des Clubs à s'offrir le grand chelem qu'ils étaient venus chercher (3-0). Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, Cole Palmer est le grand artisan du sacre des Londoniens.

Chelsea 3-0 PSG

Buts : Palmer (22 e , 30 e ), João Pedro (43 e ) pour Chelsea

Levi Colwill n’a que 22 ans et peut-être que ses mots, à l’orée de Chelsea-PSG, n’ont pas été assez écoutés ou lus. Alors, les revoici : « Le PSG une équipe incroyable, mais nous ne sommes pas l’Inter ou le Real Madrid (…) Le Real Madrid est très différent de nous. Ils ne pressent pas comme nous et ne jouent pas comme nous. Le PSG ne peut pas s’attendre à ce qu’on leur offre le même jeu. On va apporter des choses différentes. On est des joueurs différents. » Le défenseur anglais avait tout annoncé, et ses coéquipiers ont transformé les dessins en réalité augmentée : en l’espace de quarante-cinq minutes, Chelsea a marché sur Paris dans l’intensité, tactiquement aussi, et privé l’équipe de Luis Enrique d’une saison parfaite de bout en bout. C’était clairement le match de trop pour le Paris Saint-Germain, méconnaissable et incapable de rivaliser dans le jeu, là où il a dominé l’Europe en 2025, qui peut enfin partir en vacances avec deux enseignements : oui, son statut aux yeux du monde a changé. Et oui, l’an prochain, tout le monde voudra scalper la peau luisante du PSG.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com