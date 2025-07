Les Bleues collent une manita aux Pays-Bas et terminent premières de leur groupe

Dans une rencontre qui sentait le souffre entre des Bleues qui n'avaient besoin que du point du match nul pour être assurée de terminer en tête de son groupe et des Néerlandaises qui devaient absolument gagner par trois buts d'écart pour espérer poursuivre l'aventure. Ce sont finalement les Bleues qui se sont imposées par trois buts d'écart (2-5).

Pays-Bas 2-5 France

Buts : Pelova (26 e ), Bacha (41 e , csc) pour les Oranje // Toletti (22 e ), Katoto (61 e ), Cascarino (64 e , 67 e ), Karchaoui (90 e , sp) pour les Tricolores

Dans un Sant-Jakob Park voué à la cause néerlandaise, les Bleues n’avaient besoin que du point du match nul pour assurer leur qualification en quart de finale et la première place de son groupe. Alors qu’Andries Jonker, a invoqué la remontada du Barça face au PSG en 2017 pour motiver ses troupes en conférence d’avant-match, déclarant : « J’ai beaucoup de respect pour la France, une belle équipe, mais on va essayer de jouer un match que personne n’oubliera ». Le sélectionneur néerlandais a eu raison, personne n’oubliera ce match dans les rangs tricolores après un scénario fou qui a finalement vu les Bleues triompher cinq buts à deux et terminer leur phase de poule invaincues dans le groupe le plus relevé de la compétition.…

Par Léna Bernard, au Sant-Jakob Park de Bâle pour SOFOOT.com