Selon Per Jansson, de la banque centrale suédoise, l'impact à plus long terme de la guerre en Iran sur la politique monétaire n'est pas clair

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Le gouverneur adjoint de la banque centrale suédoise, Per Jansson, a déclaré mardi que la guerre en Iran avait un impact modéré sur les prévisions d'inflation du scénario principal de la Riksbank, bien que les conséquences à long terme ne soient pas claires et que les conditions de la politique monétaire puissent changer rapidement. Le 19 mars, la Riksbank a maintenu son taux directeur à 1,75 % et a déclaré qu'elle prévoyait de le maintenir à ce niveau pendant un certain temps, tout en soulignant que la guerre au Moyen-Orient rendait ses prévisions très incertaines.

"La guerre en Iran modifie les conditions de la politique monétaire en Suède et à l'étranger", a déclaré M. Jansson mardi dans un résumé écrit d'un discours.

"Les conséquences à plus long terme ne sont pas encore claires et les conditions peuvent changer rapidement. Dans l'ensemble, il était donc raisonnable de laisser le taux directeur et la trajectoire des taux d'intérêt inchangés", a-t-il déclaré, ajoutant que la hausse des prix de l'énergie et des intrants dans le sillage de la guerre pourrait se répercuter sur les prix à la consommation relativement rapidement.