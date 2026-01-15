 Aller au contenu principal
Selon Mme Georgieva du FMI, les dernières prévisions de croissance montrent une résistance aux chocs commerciaux mondiaux
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 21:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les dernières prévisions économiques du Fonds monétaire international, attendues la semaine prochaine, montreront que l'économie mondiale continue de résister aux chocs commerciaux et que la croissance est "assez forte", a déclaré jeudi à Reuters la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.

Lors d'une interview accordée à l'occasion d'une visite à Kyiv pour discuter du prêt du FMI à l'Ukraine, Mme Georgieva n'a pas voulu dire précisément si le FMI réviserait à nouveau ses prévisions légèrement à la hausse, comme l'a fait la Banque mondiale cette semaine.

En octobre, le FMI a légèrement revu à la hausse ses prévisions de croissance du PIB mondial pour 2025, à 3,2 % contre 3,0 % en juillet, l'effet négatif des droits de douane américains étant moins important qu'on ne le craignait initialement. Il a maintenu ses perspectives de croissance mondiale pour 2026 à 3,1 %.

Interrogée sur les prévisions de janvier, Mme Georgieva a déclaré: « En gros, la même chose: l'économie mondiale est remarquablement résistante, le choc commercial n'a pas fait dérailler la croissance mondiale, les risques sont davantage orientés à la baisse, même si les performances sont aujourd'hui assez fortes. »

Le FMI devrait publier sa mise à jour des perspectives économiques mondiales le 19 janvier.

Guerre en Ukraine
FMI
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

