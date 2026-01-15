Selon Mme Georgieva du FMI, les dernières prévisions de croissance montrent une résistance aux chocs commerciaux mondiaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les dernières prévisions économiques du Fonds monétaire international, attendues la semaine prochaine, montreront que l'économie mondiale continue de résister aux chocs commerciaux et que la croissance est "assez forte", a déclaré jeudi à Reuters la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.

Lors d'une interview accordée à l'occasion d'une visite à Kyiv pour discuter du prêt du FMI à l'Ukraine, Mme Georgieva n'a pas voulu dire précisément si le FMI réviserait à nouveau ses prévisions légèrement à la hausse, comme l'a fait la Banque mondiale cette semaine.

En octobre, le FMI a légèrement revu à la hausse ses prévisions de croissance du PIB mondial pour 2025, à 3,2 % contre 3,0 % en juillet, l'effet négatif des droits de douane américains étant moins important qu'on ne le craignait initialement. Il a maintenu ses perspectives de croissance mondiale pour 2026 à 3,1 %.

Interrogée sur les prévisions de janvier, Mme Georgieva a déclaré: « En gros, la même chose: l'économie mondiale est remarquablement résistante, le choc commercial n'a pas fait dérailler la croissance mondiale, les risques sont davantage orientés à la baisse, même si les performances sont aujourd'hui assez fortes. »

Le FMI devrait publier sa mise à jour des perspectives économiques mondiales le 19 janvier.