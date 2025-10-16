Selon Martin Kocher, la BCE ne doit pas sur-ingénieriser sa politique en cas de faibles écarts d'inflation

La Banque centrale européenne devrait maintenir ses taux d'intérêt stables tant que l'inflation est proche de 2 % et ne devrait pas chercher à sur-ingénieriser sa politique en cas de faibles écarts par rapport à son objectif, a déclaré jeudi le chef de la banque centrale autrichienne, Martin Kocher.

Alors que l'inflation oscille autour de 2 % depuis des mois, les projections montrent qu'elle tombera à 1,7 % l'année prochaine avant de rebondir les années suivantes, ce qui fait craindre à certains responsables politiques un risque de ne pas atteindre l'objectif.

"Pour moi, nous sommes proches de l'objectif. Nous ne devrions pas réagir de manière excessive dans un sens ou dans l'autre", a déclaré Martin Kocher, l'un des plus récents membres du Conseil des gouverneurs de la BCE chargé de la fixation des taux, lors d'une conférence. "Si vous êtes légèrement au-dessus de l'objectif, une réaction excessive n'est pas conseillée, à mon avis."

La BCE a maintenu son taux de dépôt à 4 % depuis juin et les marchés ne voient pratiquement aucune chance d'assouplissement supplémentaire cette année, même si les investisseurs considèrent toujours qu'il y a une chance sur deux qu'une dernière réduction ait lieu d'ici juin prochain.

Martin Kocher, reprenant un argument utilisé par plusieurs de ses collègues, a déclaré que la BCE devrait s'en tenir à cette politique et n'agir que dans le cas d'un nouveau choc qui modifierait les perspectives au-delà des attentes actuelles.

"Je pense qu'il y a un bon argument pour ne pas ajuster les taux directeurs, pour ne pas essayer de sur-ingénieriser ce que nous faisons, tant que nous sommes proches des 2 %, tant qu'il n'y a pas de chocs extérieurs", a déclaré Martin Kocher.

Il a toutefois reconnu que l'incertitude reste exceptionnelle et que les données économiques de l'été ont été instables, ce qui a empêché les décideurs politiques d'avoir une vision claire des perspectives.

Mais la croissance est stable autour de 1 %, un niveau qui n'est pas spectaculaire mais qui reste proche de la production potentielle de l'Union, a ajouté Martin Kocher.