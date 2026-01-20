Selon M. Villeroy, les nouveaux droits de douane n'auront qu'un impact limité sur l'inflation en Europe

Les nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis affaibliraient la croissance économique pour toutes les parties concernées, mais leur impact sur l'inflation européenne devrait être plutôt modéré, a déclaré François Villeroy de Galhau, chef de la banque centrale française, à Bloomberg TV à Davos mardi.

"En ce qui concerne l'activité, les droits de douane sont évidemment une mauvaise nouvelle pour tout le monde, y compris pour les États-Unis", a déclaré M. Villeroy.

Les droits de douane de l'année dernière n'ont pas eu d'impact sur l'inflation dans la zone euro, car ils ont été payés en grande partie par les consommateurs américains, et il est probable que l'impact sur les prix soit tout aussi faible en cas de nouvelles taxes, a ajouté M. Villeroy.