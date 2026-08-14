Selon M. Bessent, les États-Unis s'apprêtent à appliquer à l'Iran des mesures sans précédent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a déclaré jeudi que les États-Unis allaient appliquer à l'Iran des mesures « sans précédent ».
M. Bessent a tenu ces propos lors de son intervention dans l'émission « Rob Schmitt Tonight » diffusée sur Newsmax.
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