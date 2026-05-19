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Selon le ministère américain de l'Énergie, le réseau PJM aux États-Unis peut réduire la consommation électrique des centres de données en cas d'urgence
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 19:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Laila Kearney

Le plus grand réseau électrique d'Amérique du Nord, PJM Interconnection, qui couvre 13 États, est habilité à réduire la consommation des centres de données situés dans ses zones de service du Mid-Atlantic et du Midwest en cas d'urgence énergétique grave , a déclaré le département américain de l'Énergie.

* En dernier recours pour éviter des coupures de courant généralisées, PJM peut ordonner aux opérateurs de transport d'électricité de couper l'alimentation des centres de données et leur demander de passer à la production d'appoint, selon un arrêté du DOE publié lundi.

* "Une situation d'urgence légale existe dans le PJM, en raison d'une augmentation soudaine de la demande, d'une pénurie d'énergie électrique, d'un manque d'installations de production d'énergie électrique et d'autres causes", a déclaré le DOE.

* PJM, qui dessert le plus grand regroupement de centres de données au monde, entreprend une série de réformes pour gérer une demande qui a dépassé l'offre et menace la stabilité du réseau.

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