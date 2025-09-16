Selon la FFF, Anthony Rouault aurait dû être exclu contre l'OL

La première grosse polémique arbitrale de la saison ?

En clôture de la quatrième journée de Ligue 1, Rennais et Lyonnais ont offert un sacré spectacle (3-1), plein de suspense. Comme il n’y avait pas de raisons que les arbitres de la rencontre soient exclus, ils ont décidé de participer à la fête avec plusieurs décisions discutables et discutées : un carton rouge pour Tyler Morton, une grosse semelle d’Anthony Rouault non sanctionnée, un très long appel à la vidéo pour valider l’égalisation bretonne par l’intermédiaire de ce même défenseur……

EL pour SOFOOT.com