Selon Bessent, les États-Unis s'apprêtent à prendre des mesures sans précédent à l'encontre de l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des citations de Bessent aux paragraphes 2 et 3)

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré jeudi que les États-Unis allaient appliquer à l'Iran des mesures « sans précédent ».

« Restez à l'écoute pour d'autres annonces la semaine prochaine, car nous allons appliquer des mesures sans précédent dans l'histoire de l'isolement économique d'un pays », a déclaré Bessent lors d'une interview dans l'émission « Rob Schmitt Tonight » sur Newsmax.

« Il s’agira d’une combinaison d’un isolement économique sans précédent et du maintien du blocus dans le détroit d’Ormuz, qui empêchera toute circulation vers ou depuis les ports iraniens », a précisé Bessent.