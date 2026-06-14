Selon Axios, des représentants d'Anthropic doivent rencontrer des responsables de la Maison Blanche la semaine prochaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles à partir du paragraphe 3)

Des cadres techniques d'Anthropic se trouvent à Washington pour rencontrer des responsables de la Maison Blanche afin de tenter de résoudre un différend qui a mis hors ligne les modèles d'IA les plus avancés de l'entreprise, a rapporté Axios dimanche, citant une source proche de l'entreprise.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Anthropic et la Maison Blanche n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le personnel technique d'Anthropic a tenu des réunions virtuelles avec des responsables de la Maison Blanche depuis la première prise de contact de l'administration Trump vendredi, selon l'article.

L'administration Trump a ordonné à Anthropic d'empêcher tout ressortissant étranger, qu'il se trouve aux États-Unis ou à l'étranger, d'utiliser ses derniers modèles, Fable 5 et Mythos 5, a déclaré l'entreprise. En réponse, Anthropic a déclaré qu'elle désactiverait l'accès à ces modèles à l'échelle mondiale.

La start-up spécialisée dans l'IA basée à San Francisco, qui a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis , avait précédemment mis en garde contre les capacités de piratage de son modèle Mythos et en avait retardé la commercialisation à grande échelle.

En début de semaine, Anthropic a lancé une version publique, baptisée Fable , qui intègre ce qu'elle décrit comme des mesures de protection en matière de cybersécurité.