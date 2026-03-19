Sélectionné dans deux équipes nationales, ce joueur tranche via une story Instagram !

Entre Ibrahim Mbaye et lui, les Sénégalais sont les rois d’Instagram ! Ce jeudi, dans l’ombre de l’avant-dernière liste de Didier Deschamps, une scène rarissime s’est produite. L’actuel attaquant du Club Bruges Mamadou Diakhon a été appelé… deux fois ! L’ancien Rémois a été appelé à la fois avec l’équipe de France Espoirs et avec le Sénégal, récemment destitué de son titre de champion d’Afrique.

Un imbroglio et surtout un clair manque de communication entre le joueur et les deux sélections nationales. Celui-ci n’aura en revanche pas duré longtemps. De fait, Mamadou Diakhon s’est retrouvé dans l’urgence de trancher entre la France et le Sénégal, et l’a fait via son Instagram ! …

TJ pour SOFOOT.com