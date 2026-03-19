Des supporters du Celta ont fait du grabuge dans le métro lyonnais

Des supporters du Celta ont fait du grabuge dans le métro lyonnais

Quelques heures avant de voir leur équipe mater l’Olympique lyonnais dans son stade, les supporters du Celta de Vigo ont passé une sacré journée dans les rues de Lyon . Venus en nombre dans la Capitale des Gaules, dans ce qui est le plus gros déplacement européen organisé par le club galicien, une partie d’entre eux se sont bien donnés sur la boisson .

Celta vigo dans le métro D à Lyon… Du grand n’importe quoi, il ne laisse rentrer personne, il perturbe la ligne, ils jettent de l’alcool sur les personnes qui attendent le métro.#ol #olcelta #lyon #metro #ligueeuropa pic.twitter.com/iKJqhghitu…

TJ pour SOFOOT.com