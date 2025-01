Seko Fofana : « Si j'avais été coach, certains choix auraient peut-être été différents »

Reconversion en vue pour Seko ?

Une semaine après avoir déjà enfilé le costume de nouveau patron du vestiaire rennais, Seko Fofana ne s’est une nouvelle fois pas caché suite à la douzième défaite (déjà) en Ligue 1 du Stade rennais cette saison à Monaco. En zone mixte après la rencontre, l’ancien Lensois a émis quelques doutes de façon à peine voilée sur certains choix de Jorge Sampaoli… sans non plus accabler totalement le coach argentin : « Écoutez, c’est sûr que si j’avais été coach, il y a peut-être certains choix qui auraient été différents. Mais aujourd’hui, le coach a des idées et fait aussi avec les joueurs qu’il a. On a essayé des choses cette semaine, certaines ont marché, d’autres moins. Quand on entame le match, on a confiance, on fait en sorte que les choses se passent bien. On suit les consignes du coach. Tout n’est pas parfait non plus mais il faut s’appuyer sur nos qualités parce qu’à trop vouloir s’adapter à certaines situations, malheureusement on paie cash. La meilleure défense, c’est l’attaque. » …

AC pour SOFOOT.com