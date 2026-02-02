 Aller au contenu principal
Seko Fofana quitte Rennes
information fournie par So Foot 02/02/2026 à 14:31

Seko Fofana quitte Rennes

Seko Fofana quitte Rennes

Un retour sans frissons. Seko Fofana quitte déjà la Ligue 1, un an après l’avoir retrouvée , après une année passée au Stade rennais, où il n’aura jamais vraiment réussi à retrouver son éclat lensois.

Une aventure rennaise au ralenti depuis octobre

Le club breton a officialisé le prêt de l’international ivoirien au FC Porto jusqu’à la fin de saison. Il pourra y jouer le titre avec le leader actuel du championnat, qui espère retrouver sa couronne quatre ans après son dernier sacre.…

CG pour SOFOOT.com

