Le Paris FC s'offre un talent de 17 ans

Aux deux extrémités de la pyramide des âges. Comme l’a annoncé le Paris FC ce lundi, le jeune milieu de terrain Rudy Matondo, 17 ans, quitte l’AJ Auxerre pour rejoindre la capitale française , peu de temps après l’engagement du vétéran Immobile.

Selon Le Parisien , le club parisien a déboursé une somme de base de 15 millions d’euros, pouvant atteindre 17 millions avec les bonus , pour s’attacher les services du jeune international français U19.…

JE pour SOFOOT.com