Birmanie: plus de 500 millions de dollars de drogues incinérés

Un pompier passe devant un tas de drogues saisies et en train d'être détruites lors de la "Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogues" des Nations unies, à Rangoun, en Birmanie, le 26 juin 2026 ( AFP / Sai Aung MAIN )

Les autorités birmanes ont incinéré vendredi des dizaines de tonnes de drogues saisies, d'une valeur marchande estimée à 525 millions de dollars, accusant les groupes rebelles d'alimenter le commerce de stupéfiants dans le pays.

Cette opération a été menée à l'occasion de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues, ont indiqué des responsables de la police à Rangoun.

Dans une zone industrielle en périphérie de la plus grande ville du pays, d'épaisses colonnes de fumée noire se sont élevées du brasier, éteint par les pompiers après une trentaine de minutes.

La quantité de drogues destinées à être brûlées lors de cérémonies à Rangoun, Mandalay et Taunggyi -épicentre du commerce de l'opium en Birmanie- était deux fois supérieure à celle de l'an dernier, ont avancé les autorités.

"La méthamphétamine représente la part la plus importantes des saisies. Il y en a plus de 28 tonnes", a déclaré à la presse un policier de la brigade des stupéfiants, Aung Myat Soe.

Les rebelles "ont profité des périodes d'incertitude politique pour accroître leur implication dans le trafic de drogues", a dit de son côté le ministre de l'Intérieur, Nyunt Win Swe, dans un discours publié par les médias d'Etat.

De la drogue saisie et détruite lors de la "Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogues" des Nations Unies, à Rangoun, en Birmanie, le 26 juin 2026 ( AFP / Sai Aung MAIN )

"Ces activités prolongent non seulement l'existence des groupes insurgés, mais constituent également une menace persistante pour la stabilité de notre nation", a-t-il ajouté.

La junte birmane avait annoncé en janvier avoir mis à jour dans les collines de l'Etat Shan, à moins de 200 kilomètres de la frontière chinoise, trois laboratoires géants de méthamphétamine.

Ces sites avaient la taille de petits villages, avec leurs propres routes, quartiers d'habitation et infrastructures électriques et d'eau.

Les analystes estiment que la guerre civile qui a suivi le coup d'Etat militaire de 2021 a permis à toutes les parties de tirer profit du trafic de drogues. Les mines non réglementées et les centres d'arnaques en ligne ont également prospéré dans le chaos qui a suivi le renversement du gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi.