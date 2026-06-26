 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Birmanie: plus de 500 millions de dollars de drogues incinérés
information fournie par AFP 26/06/2026 à 11:19

Un pompier passe devant un tas de drogues saisies et en train d'être détruites lors de la "Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogues" des Nations unies, à Rangoun, en Birmanie, le 26 juin 2026 ( AFP / Sai Aung MAIN )

Un pompier passe devant un tas de drogues saisies et en train d'être détruites lors de la "Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogues" des Nations unies, à Rangoun, en Birmanie, le 26 juin 2026 ( AFP / Sai Aung MAIN )

Les autorités birmanes ont incinéré vendredi des dizaines de tonnes de drogues saisies, d'une valeur marchande estimée à 525 millions de dollars, accusant les groupes rebelles d'alimenter le commerce de stupéfiants dans le pays.

Cette opération a été menée à l'occasion de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues, ont indiqué des responsables de la police à Rangoun.

Dans une zone industrielle en périphérie de la plus grande ville du pays, d'épaisses colonnes de fumée noire se sont élevées du brasier, éteint par les pompiers après une trentaine de minutes.

La quantité de drogues destinées à être brûlées lors de cérémonies à Rangoun, Mandalay et Taunggyi -épicentre du commerce de l'opium en Birmanie- était deux fois supérieure à celle de l'an dernier, ont avancé les autorités.

"La méthamphétamine représente la part la plus importantes des saisies. Il y en a plus de 28 tonnes", a déclaré à la presse un policier de la brigade des stupéfiants, Aung Myat Soe.

Les rebelles "ont profité des périodes d'incertitude politique pour accroître leur implication dans le trafic de drogues", a dit de son côté le ministre de l'Intérieur, Nyunt Win Swe, dans un discours publié par les médias d'Etat.

De la drogue saisie et détruite lors de la "Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogues" des Nations Unies, à Rangoun, en Birmanie, le 26 juin 2026 ( AFP / Sai Aung MAIN )

De la drogue saisie et détruite lors de la "Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogues" des Nations Unies, à Rangoun, en Birmanie, le 26 juin 2026 ( AFP / Sai Aung MAIN )

"Ces activités prolongent non seulement l'existence des groupes insurgés, mais constituent également une menace persistante pour la stabilité de notre nation", a-t-il ajouté.

La junte birmane avait annoncé en janvier avoir mis à jour dans les collines de l'Etat Shan, à moins de 200 kilomètres de la frontière chinoise, trois laboratoires géants de méthamphétamine.

Ces sites avaient la taille de petits villages, avec leurs propres routes, quartiers d'habitation et infrastructures électriques et d'eau.

Les analystes estiment que la guerre civile qui a suivi le coup d'Etat militaire de 2021 a permis à toutes les parties de tirer profit du trafic de drogues. Les mines non réglementées et les centres d'arnaques en ligne ont également prospéré dans le chaos qui a suivi le renversement du gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 11:28

    C'est bien, mais cela va faire monter les prix, et enrichir les trafiquants qui ne font que répondre à une demande : votre demande.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des équipes de secours utilisent des engins de chantier sur le site d'un immeuble effondré à Caracas, le 25 juin 2026, à la suite de séismes ( AFP / Juan BARRETO )
    Séisme au Venezuela: au moins 235 morts, la quête éperdue des survivants
    information fournie par AFP 26.06.2026 12:44 

    Les recherches pour retrouver des survivants s'intensifient vendredi au Venezuela, où l'aide internationale commence à arriver, presque deux jours après un double séisme dévastateur qui a fait au moins 235 morts selon un dernier bilan. Un premier détachement militaire ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 26.06.2026 12:18 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi-stable (-0,02%) pour le Dow Jones .DJI , en baisse de 0,51% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 1,17% pour le Nasdaq.

  • Rafael Mariano Grossi, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) lors d'une conférence de presse à Tokyo, le 26 juin 2026 ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )
    L'AIEA plaide pour une vérification nucléaire "très poussée" en Iran
    information fournie par AFP 26.06.2026 11:30 

    L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a estimé vendredi qu'après les hostilités au Moyen-Orient, un système de vérification "très poussé" était nécessaire en Iran pour s'assurer qu'il ne développe pas d'armes nucléaires, un dossier épineux des négociations ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BILL PUGLIANO )
    Volkswagen envisage d'accroître encore ses suppressions d'emplois, selon un média allemand
    information fournie par Boursorama avec AFP 26.06.2026 11:25 

    Le géant allemand de l'automobile Volkswagen, qui a déjà annoncé en mars 50.000 suppressions d'emplois en Allemagne d'ici 2030, envisage d'en supprimer encore davantage, affirme vendredi le journal allemand Manager Magazin, citant deux sources non identifiées. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank