Nantes prolonge un défenseur expérimenté malgré la relégation
À défaut de garder sa place dans l’élite, Nantes peut conserver des joueurs. Malgré sa relégation en Ligue 2, le club canari a annoncé, ce mardi, la prolongation de Frédéric Guilbert : « Le FC Nantes se félicite de pouvoir compter sur Frédéric Guilbert pour cette prochaine saison et officialise sa prolongation jusqu’en 2028, assortie d’une année supplémentaire en option. »
𝟮𝟬𝟮𝟴. ✍️ @fredguilbert24 prolonge l’aventure avec le Club jusqu’en 2028 !#OnEstNantes pic.twitter.com/LGiI9YfVjF…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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