« Une décision diplomatique » : la presse brésilienne mitigée sur le retour de Neymar

Le retour de l’enfant prodige ne fait pas que des heureux au Brésil. Alors que Neymar a été sélectionné par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du monde, la presse brésilienne a des avis qui divergent . Mauro Betin dans le journal Estadão pense qu’il « ne méritait pas d’être sélectionné pour la Coupe du monde, mais l’équipe nationale a besoin de lui ».

Il s’avance même sur le rôle que le joueur de Santos pourrait avoir lors de la compétition : « Être titulaire ? Non. Entrer en jeu dans les dernières minutes, trouver des solutions et des coéquipiers, oui. » Après, est-ce que Neymar peut accepter le second rôle du film le plus cher de sa carrière ? Pas sûr.…

EM pour SOFOOT.com