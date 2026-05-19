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Aulas optimiste sur l'avenir de Dijon et Nice
information fournie par So Foot 19/05/2026 à 11:11

Aulas optimiste sur l'avenir de Dijon et Nice

Aulas optimiste sur l'avenir de Dijon et Nice

S’il est autant optimiste qu’avant les élections. Présent à la cérémonie des trophées LFFP, qui a notamment élue la Lyonnaise Melchie Dumornay joueuse de la saison d’Arkema Première Ligue, Jean-Michel Aulas a assuré que des solutions étaient à l’étude pour sauver les clubs de Dijon et Nice , menacés de disparitions malgré la sixième place des Dijonnaises en Première Ligue et la huitième position des Niçoises en Seconde Ligue.

Des partenaires solides recherchés

« Le foot féminin français est en train de trouver des partenaires solides pour augmenter les budgets, » a assuré Jean-Michel Aulas, alors que ces difficultés financières avaient déjà touché Orléans, Montpelier, mais avant l’historique Soyaux. « La ministre des sports Marine Ferrari a annoncé un projet de loi permettant pour une association d’avoir deux structures, l’une féminine, l’autre masculine, avec des investisseurs différents , a rassuré l’ancien candidat à la mairie de Lyon . Les clubs peuvent désormais aller trouver des investisseurs dans le foot féminin. Actuellement, des négociations ont lieu à Dijon. Je serais étonné qu’un grand club comme Nice, avec un des plus gros investisseurs d’Europe, ne trouve pas de solutions. […] Vous savez aussi que la France a des difficultés chez les garçons. C’est injuste que les filles en subissent les conséquences. »

UL, avec LB au Pavillon Gabriel pour SOFOOT.com

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