Sécurité "Made in China" : comment Pékin veut exporter son modèle à l'international

Entre formations de policiers étrangers, vente de blindés ou systèmes de reconnaissance faciale, le pouvoir chinois affiche ses ambitions dans le cadre de "l'Initiative de sécurité globale" proposée par Xi Jinping en 2022.

Des policiers chinois à Shenzhen, en septembre 2021 (illustration) ( AFP / NOEL CELIS )

La Chine a annoncé lundi 9 septembre qu'elle allait entraîner dans l'année à venir quelque 3.000 policiers étrangers, signe de sa volonté d'être un fournisseur international de services de sécurité de premier plan.

La police chinoise a entraîné depuis un an 2.700 policiers venus de l'étranger et prévoit de le faire pour 3.000 autres ces 12 prochains mois, a déclaré le ministre de la sécurité publique Wang Xiaohong lors d'une conférence sur la sécurité organisée dans la ville portuaire de Lianyungang, dans l'est de la Chine.

"Nous allons (également) envoyer des consultants policiers dans les pays qui en ont besoin pour mener des formations pour les aider à améliorer rapidement et efficacement leurs capacités à faire appliquer la loi" , a-t-il ajouté.

La conférence de Lianyungang, dans la province de Jiangsu, a rassemblé des officiers de sécurité de 122 pays, régions ou institutions tels que la Malaisie, la Birmanie, le Pakistan et l'organisation de coopération policière internationale Interpol.

Divers équipements de sécurité (menottes, matraques, gilets pare-balles...) y étaient proposés aux potentiels acheteurs étrangers, tout comme les dernières innovations chinoises en matière de blindés ou de logiciels de reconnaissance faciale.

"L'hégémonie occidentale" dans le viseur

Ce rendez-vous annuel s'inscrit dans le cadre de l'Initiative de sécurité globale (GSI) proposée par le leader chinois Xi Jinping en 2022.

Destinée selon Pékin à "promouvoir une paix et un développement durables" par la coopération entre pays, cette initiative est également selon certains experts le moyen pour Pékin d'étendre son influence globale et de concurrencer celle des Etats-Unis.

La Chine a notamment intensifié ces dernières années sa coopération militaire et économique avec la Russie, toutes deux s'insurgeant contre "l'hégémonie occidentale", en particulier ce qu'elles considèrent comme la domination américaine sur les affaires mondiales.