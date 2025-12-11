USA: le déficit commercial au plus bas en septembre depuis 2020

Le déficit commercial des Etats-Unis a continué à se réduire au mois de septembre, pour atteindre son niveau le plus bas depuis 2020 grâce à une hausse plus marquée des exportations que des importations, selon les données publiées jeudi par le département du Commerce.

Des containers dans le port de Los Angeles, en octobre 2025 (illustration) ( AFP / FREDERIC J. BROWN )

Au mois de septembre, la balance commerciale des biens et services a vu son déficit s'établir à 52,8 milliards de dollars, soit un recul de 10,9% par rapport au mois précédent, lui-même déjà marqué par un fort recul.

C'est également mieux qu'anticipé par les analystes qui tablaient plutôt sur un creusement du déficit à 62 milliards de dollars, selon le consensus publié par MarketWatch.

Les données, initialement prévues pour publication début novembre, ont été rendues publiques avec près d'un mois de retard du fait du blocage budgétaire ("shutdown") record qui a paralysé l'administration américaine pendant 43 jours.

Dans les détail, les exportations pour le mois de septembre ont progressé de 3% par rapport au mois précédent, soit une hausse de 8,4 milliards de dollars supplémentaires, alors que les importations augmentaient plus modestement, de l'ordre de 0,6%, soit 1,9 milliard de dollars.

Une hausse des exportations largement porté par les biens alors que les services ont légèrement reculé sur la période, et en particulier l'exportation d'or non monétaire et des préparations pharmaceutiques.

Côté services, le transport et le voyage sont en repli sur un mois, entraînant une baisse des exportations de 400 millions de dollars.

Côté importations, la hausse concerne là aussi quasi uniquement les biens, avec une forte hausse constatée pour les produits pharmaceutiques et les matières premières, alors que les dépenses d'investissement dans le numérique ont reculé très sensiblement.

Les services ont contribué modestement à la hausse des importations, à hauteur de 300 millions de dollars, du fait du transport et des services financiers.

Concernant la répartition géographique, le déficit commercial pour les biens avec la Chine a marqué un fort recul, à 11,4 milliards de dollars, dépassé par celui avec le Mexique (17,8 milliards), l'Union européenne (17,8 milliards) et le Vietnam (14,4 milliards).

Le déficit vis-à-vis de l'UE est en forte hausse sur un mois, principalement sous l'effet de celui avec l'Irlande (18,2 milliards), le plus important ce mois-ci. Les échanges avec la France sont quasiment à l'équilibre désormais.

A l'inverse, les Etats-Unis dégagent un surplus commercial vis-à-vis de la Suisse, des Pays-Bas, de la Belgique, le Royaume-Uni et plus largement de l'Amérique latine.