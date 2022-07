Sécheresses : Suez n'écarte pas la possibilité d'augmenter le tarif de l'eau à terme

Le directeur général délégué en charge des activités Eau France de SUEZ évoque le besoin d'investir pour mieux s'armer face aux épisodes de sécheresse.

Le Gardon asséché à Saint-Anastasie, le 20 jui 2022. ( AFP / PASCAL GUYOT )

"La situation de cette année est un peu dramatique" : Maximilien Pellegrini, directeur général délégué en charge des activités Eau France de SUEZ a dressé un constat inquiétant au micro de RTL, vendredi 22 juillet. "76 départements sur 90 sont frappés par des restrictions d'usage (...) On a eu 60% de précipitations de moins au moi de mai. Nos barrages ne sont qu'à 60% de leur capacité."

Pour Maximilien Pellegrini, il est vital de s'adapter à la nouvelle donne climatique et au manque d'eau pour ne plus être en permanence dans la gestion de crise. "Il faut basculer dans une logique d'anticipation des effets du changement climatique pour avoir une réelle politique d'investissement (...). L'entretien, l'investissement, les moyens mis en oeuvre. "

Eaux alternatives, chasse aux fuites

Cette logique d'investissements doit viser à rendre "les systèmes d'eau encore plus performants", là où le réseau entraîne la perte d'un litre d'eau sur cinq dans la distribution de l'eau potable. "On met au point des dispositifs pour rechercher les fuites plus efficacement."

Autre piste explorée, les "eaux alternatives". "Lorsqu'on utilise l'eau chez soi, on pourrait la traiter et lui donner une seconde vie, détaille Maximilien Pellegrini. C'est ce qu'on appelle des eaux réutilisées. Actuellement moins de 1% des eaux traitées est réutilisé." Si la France passait à 10%, ce serait 500 millions de mètres cubes qui pourraient être mis à disposition de l'agriculture , assure le directeur général délégué de Suez.

"Répercussion"

Conséquence de ces investissements réclamés pour faire face aux sécheresses, le prix pourrait évoluer. "L'eau est à un prix compétitif en France. Il y a des marges de manoeuvre pour investir. Il faut conscientiser les Français qui sont prêts à accompagner ces politiques d'investissement. Parfois, on va nécessiter des investissements qui vont se répercuter sur le tarif de l'eau. "