Sébastien Pocognoli revient sur les critiques lors de ses débuts à Monaco

Le doute cartésien dézingué. Avant de se déplacer sur la pelouse du Paris FC, Sébastien Pocognoli a tenu à rappeler qu’il se fichait totalement de ce qui se disait sur lui et sur l’AS Monaco . Le type aurait de quoi rendre fou René Descartes, qui, pour rappel, doutait de sa propre existence.

« Je n’ai jamais pris en considération les critiques envers moi, explique le tacticien belge. J’avais peut-être plus de mal sur certains commentaires qui concernaient mes joueurs, parce que je savais ce qu’ils donnaient au quotidien. Ça fait partie du métier. Parfois, on fait des jugements un peu trop rapides. Il n’y a aucun sentiment de vengeance par rapport à ce qui a été dit sur moi. Je n’ai jamais pris personnellement les critiques. J’ai toujours été convaincu de ce que je voulais mettre en place. » …

SW pour SOFOOT.com