Plusieurs internationaux espagnols visés par une enquête pour contrebande de montres de luxe

Plusieurs internationaux espagnols visés par une enquête pour contrebande de montres de luxe

La main dans le sac. Selon El Mundo , plusieurs internationaux espagnols seraient visés par une enquête de la justice andorrane pour une affaire présumée de contrebande liée à la vente de montres haut de gamme.

Plusieurs joueurs encore en activité potentiellement impliqués

Selon le quotidien ibérique, l’enquête se concentre sur une société de la Principauté d’Andorre, Best In Asociados, qui commercialiserait des montres de grandes marques sans s’acquitter des taxes correspondantes. Santi Cazorla, Dani Carvajal, César Azpilicueta et David Silva feraient partie des personnes visées par l’enquête . Les transactions s’effectuaient à Madrid et dans d’autres villes d’Espagne.…

LB pour SOFOOT.com