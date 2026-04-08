Des chiens sont encore attendus au Groupama Stadium

La promenade au Groupama Stadium. Pour la deuxième année consécutive, le club d’OL Lyonnes va inciter ses supporters à venir accompagnés de leurs meilleurs amis pour un match.

Pour cette opération qui aura lieu le dimanche 17 mai, à l’occasion de la demi-finale des play-offs d’Arkema Première Ligue , l’OL invite ses supporters à ramener leurs chiens pour profiter de deux places offertes, trois au total.…

TC pour SOFOOT.com