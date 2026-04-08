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Des chiens sont encore attendus au Groupama Stadium
information fournie par So Foot 08/04/2026 à 17:27

Des chiens sont encore attendus au Groupama Stadium

Des chiens sont encore attendus au Groupama Stadium

La promenade au Groupama Stadium. Pour la deuxième année consécutive, le club d’OL Lyonnes va inciter ses supporters à venir accompagnés de leurs meilleurs amis pour un match.

Pour cette opération qui aura lieu le dimanche 17 mai, à l’occasion de la demi-finale des play-offs d’Arkema Première Ligue , l’OL invite ses supporters à ramener leurs chiens pour profiter de deux places offertes, trois au total.…

TC pour SOFOOT.com

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