Sébastien Migné : « Tout est possible face au Brésil »
En mission.
Débarqué en conférence de presse d’après-match après la défaite des siens face à l’Écosse (0-1), Sébastien Migné, le sélectionneur d’Haïti, s’est affirmé « fier » de ses « gars » , auteurs d’une prestation solide face à la 42 e nation mondiale.…
TD, au Gillette Stadium (Boston) pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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