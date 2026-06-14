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Sébastien Migné : « Tout est possible face au Brésil »
information fournie par So Foot 14/06/2026 à 08:16

Sébastien Migné : « Tout est possible face au Brésil »

Sébastien Migné : « Tout est possible face au Brésil »

En mission.

Débarqué en conférence de presse d’après-match après la défaite des siens face à l’Écosse (0-1), Sébastien Migné, le sélectionneur d’Haïti, s’est affirmé « fier » de ses «  gars » , auteurs d’une prestation solide face à la 42 e nation mondiale.…

TD, au Gillette Stadium (Boston) pour SOFOOT.com

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