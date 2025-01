information fournie par So Foot • 09/01/2025 à 18:47

Sébastien Haller se relance à Utrecht

À l’air hollandais.

Parti en prêt à Leganés l’été dernier, l’aventure espagnole de Sébastien Haller touche déjà à sa fin. Et il était temps. En effet, l’attaquant ne laissera pas une trace indélébile chez Los Pepineros . Il n’aura disputé que neuf petits matchs toutes compétitions confondues pour un total de zéro but et zéro passe décisive. Son club parent, le Borussia Dortmund, a donc logiquement décidé de mettre fin à ce prêt. …

RA pour SOFOOT.com