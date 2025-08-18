Sébastien Haller quitte Dortmund pour de bon
Retour au bercail.
Après y avoir passé six mois en prêt, Sébastien Haller signe définitivement au FC Utrecht le temps d’une saison . L’avant-centre ivoirien quitte donc le Borussia Dortmund libre après trois saisons, durant lesquelles il aura inscrit 12 buts en 46 rencontres.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer