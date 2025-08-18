 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sébastien Haller quitte Dortmund pour de bon
information fournie par So Foot 18/08/2025 à 11:38

Sébastien Haller quitte Dortmund pour de bon

Sébastien Haller quitte Dortmund pour de bon

Retour au bercail.

Après y avoir passé six mois en prêt, Sébastien Haller signe définitivement au FC Utrecht le temps d’une saison . L’avant-centre ivoirien quitte donc le Borussia Dortmund libre après trois saisons, durant lesquelles il aura inscrit 12 buts en 46 rencontres.…

ARM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank