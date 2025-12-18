Sébastien Desabre : « Je dis souvent aux joueurs que j’ai vécu plus longtemps qu’eux en Afrique ! »

Arrivé sur le banc de la RDC en 2022, Sébastien Desabre tutoie la perfection : demi-finaliste de la CAN 2023, il vient de qualifier les Léopards pour la finale des barrages intercontinentaux de la Coupe du monde. À peine le temps de souffler qu’il repart déjà au charbon, avec un titre de champion d’Afrique en ligne de mire.

Vous avez digéré cette folle semaine des barrages de novembre ?

C’était intense, c’est vrai. C’est arrivé très vite avec deux matchs rapprochés, le jeudi et le dimanche. Deux matchs de très bon niveau. On ne coupe jamais trop entre les listes des joueurs, les réunions des staffs et les préparations, on est lancés depuis septembre. On s’est quand même ressourcés un peu en famille. Ça faisait longtemps que j’étais en Afrique, je suis revenu en France l’espace de deux jours.…

Propos recueillis par Quentin Ballue et Kevin Mbundu pour SOFOOT.com