Un Ibrahimović de plus au Milan
Merci papa.
Trois petits jeunes viennent de signer leur premier contrat pro avec le Milan AC : Luca Nolli, Andrea Cullotta et un certain Vincent Ibrahimović. Ce nom vous dit quelque chose ? Oui, il s’agit bien du fils de Zlatan, la légende du club rossonero , conseiller du propriétaire à l’heure actuelle.…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
