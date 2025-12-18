 Aller au contenu principal
Un Ibrahimović de plus au Milan
information fournie par So Foot 18/12/2025 à 21:28

Merci papa.

Trois petits jeunes viennent de signer leur premier contrat pro avec le Milan AC : Luca Nolli, Andrea Cullotta et un certain Vincent Ibrahimović. Ce nom vous dit quelque chose ? Oui, il s’agit bien du fils de Zlatan, la légende du club rossonero , conseiller du propriétaire à l’heure actuelle.…

QB pour SOFOOT.com

Sport
