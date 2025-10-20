Sean Dyche vers Nottingham Forest ?
Sean of the dead forest.
Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas pour Nottingham Forest. Septième la saison dernière et longtemps en lice pour une place en Ligue des Champions, le club d’Evángelos Marinákis enchaîne les contre-performances et… les entraîneurs. Alors que le héros de l’exercice précédent Nuno Espírito Santo avait été limogé dès septembre dernier pour ses déclarations publiques contre son président, son successeur Ange Postecoglou n’aura tenu que … 8 matchs à la tête des Reds (6 défaites et 2 nuls, loin de ses ambitions de trophée affichée).…
