SCPI et fonds immobiliers : nouvelles baisses de prix et nouveaux lancements

Alors que le ralentissement de l’activité se généralise, les prix de l’immobilier baissent, y compris dans l’immobilier d’entreprise. (© cc-flickr-Rob-Deutscher)

Alors que le ralentissement de l’activité se généralise, les prix de l’immobilier baissent, y compris dans l’immobilier d’entreprise. Ce qui n’empêche pas certains gérants de lancer de nouvelles SCPI en misant sur le renversement du cycle en cours.

Pour contrer l’inflation, la Banque centrale européenne (BCE) a procédé à dix hausses de son taux directeur depuis juillet 2022.

Le 14 septembre, l’institution monétaire a relevé son taux de dépôt à 4%, et son taux de refinancement à 4,5%, leurs plus hauts niveaux depuis 1999.

Choc inédit

L’ampleur et la rapidité de ce mouvement de hausse, depuis plus d’un an, a fini par favoriser, au cours des derniers mois, un net repli du nombre de transactions immobilières et une baisse significative des prix, sur l’ensemble des classes d’actifs immobilières (ancien et neuf, professionnel et résidentiel).

Dans cet environnement, et sur forte recommandation de l’Autorité des Marchés financiers (AMF), certains gestionnaires d’immobilier d'entreprise ont choisi cet été de réajuster la valeur des parts de leurs supports - des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), des OPCI ou des sociétés civiles utilisées en unités de compte (UC) pour l’assurance vie multisupport.

Ajustement à la baisse

Perial AM a annoncé le 15 septembre une forte révision à la baisse des prix de parts de ses SCPI. Le prix de part de PF Grand Paris a été abaissé de 15,8%, celui de PFO2 de 16,3%. Celui de PFO, support plus diversifié, recule de 8,9%. Et parmi les SCPI spécialisées, le prix de part de PF Hospitalité Europe baisse de 9,5%.

La Française REM a aussi fait baisser la valeur de part