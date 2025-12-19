Le PSG va devoir se passer de Matveï Safonov pendant plusieurs semaines
Comment mettre entre parenthèses un débat naissant.
Il était le héros du PSG ce mercredi soir contre Flamengo pour ramener la Coupe intercontinentale dans la capitale, le voilà à l’infirmerie avant les fêtes. Matveï Safonov ne sera pas dans le groupe parisien pour affronter les amateurs de Fontenay en Coupe de France week-end et il pourrait manquer à l’appel pour les premières rencontres de 2026. …
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer